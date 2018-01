Revoca titoli Mens Sana, Saccone: ''Le motivazioni non cambiano la nostra tesi. Ci appelleremo al Coni''

Il presidente della Polisportiva Mens Sana sulle motivazioni relative alla revoca dei titoli: “Andremo fino in fondo”

“Le motivazioni confermano la validità della nostra tesi: i titoli non possono essere in discussione e sono stati meritati sul campo”. Così Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana commenta le motivazioni relative alla sentenza di appello della Corte federale della Fip che ha confermato la revoca dei titoli della Mens Sana basket del 2012 e del 2013, quando la stessa Polisportiva era azionista di maggioranza della società. Le motivazioni sono state pubblicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro nei giorni scorsi.“La ‘coerenza nell’incoerenza’ – afferma Saccone – così avevamo definito la sentenza di appello a dicembre. E quello che è contenuto nelle motivazioni pubblicate non va che perorare questa tesi. Non troviamo alcuna ragione ostativa al programmato appello al Collegio di Garanzia, per cui ci appelleremo per difendere i diritti di una città intera e del suo patrimonio sportivo e per ribadire con forza un concetto: i titoli sono stati conquistati regolarmente sul campo e non può esserci legame fra reati tributari e fiscali e vantaggio sul campo. Andremo avanti nella nostra battaglia, che è una battaglia di tutta la città e di tutto lo sport senese per difendere l’orgoglio e l’onore della nostra storia”.