Basket serie A2, la Mens Sana sconfitta di un punto a Napoli

SOUNDREEF MENS SANA-CUORE NAPOLI BASKET 71-70

21-20, 33-31, 44-43)









Sconfitta di misura per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 19ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (4ª del girone di ritorno), viene superata al PalaBarbuto dalla Cuore Napoli Basket con il risultato di 71-70.Partita sempre in equilibrio con sorpassi e controsorpassi tra le due squadre che arrivano al finale di gara appaiate. Alla sirena la spunta Napoli che si aggiudica la gara con un vantaggio di 1 punto.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane fermo a quota 16, con 8 vittorie e 11 sconfitte.Il prossimo turno, mercoledì 7 febbraio alle ore 20.30, vedrà i biancoverdi impegnati sul parquet del PalaEstra contro la Givova Scafati per la ventesima giornata di campionato.Sblocca il match Caruso, ma Saccaggi pareggia subito i conti in penetrazione. A Nikolic in semigancio risponde Vildera con un tap-in (4-4) dopo due minuti e mezzo di gioco. Con Caruso Napoli prova a scappare sul +4 ma Ebanks non ci sta (14-14). La prima tripla del match firmata dall'ex Turner vale il 17-14. Ancora un ex biancoverde, Mascolo, fa volare Napoli sul 20-16 dopo i due liberi di Ebanks e coach Mecacci è costretto a chiamare un minuto di sospensione. La Mens Sana si aggrappa all'ex Lakers (21-18) poi con il 2/2 dalla lunetta di Casella chiude il quarto sul -1.Si riparte e Turner batte in uno contro uno Borsato per il 23-20. Casella da tre e Kyzlink firmano il contro-break che pareggia i conti (25-25). Si prosegue sul filo dell'equilibrio con i canestri di Nikolic e Turner da una parte, Sandri e Kyzlink dall'altra. Nikolic riporta avanti Napoli da tre (33-31) ma un'altra penetrazione di Saccaggi e Vildera permettono alla Mens Sana di rimettere la testa avanti (32-35). Turner allo scadere dei 24” pareggia ancora i conti (35-35). Risponde Casella sempre dall'arco (35-38) ma Vangelov con cinque punti in fila riporta avanti Napoli (40-38). Nell'ultimo minuto altra tripla di Turner per il 43-39 ma Ebanks accorcia (43-41).Tanti errori in avvio di terzo quarto, poi Ebanks per il 43-43. A Thomas da tre punti risponde ancora Ebanks per il 46-45. Nikolic appoggia da sotto (48-45) ma Saccaggi dalla lunetta non sbaglia (48-47) e Sandri da tre punti riporta avanti la Mens Sana (48-50). Vangelov riporta Napoli avanti (52-51) ma Ebanks punisce ancora la difesa di casa (52-53). Nell'ultimo quarto Napoli piazza subito un break con Nikolic ma Borsato allo scadere dei 24” con la tripla e Sandri che realizza da centro area (60-60) tengono la partita apertissima. Vangelov e Turner dalla lunetta riportano avanti Napoli (62-60). Nuova parità firmata Vildera con 5' sul cronometro poi la tripla di Sandri vale il 62-65. risponde Nikolic dall'arco e con un canestro in acrobazia (67-65). Con Vildera e Ebanks la Mens Sana torna a +1 (67-68) ma Caruso firma il 69-68. Ebanks punisce ancora Napoli (69-70) con 2'20” da giocare. Non si segna più e a 4” dalla sirena Turner subisce fallo e va in lunetta con i due tiri liberi decisivi per il 71-70 finale.: Thomas 7, Mascolo 5, Caruso 11, Turner 20, Nikolic 18, Ronconi 2, Maggio, Gallo, Vangelov 8, Zollo, Crescenzi. All: Bartocci.: Saccaggi 8, Kyzlink 4, Sandri 13, Ebanks 23, Vildera 11, Simonovic, Cepic, Borsato 3, Casella 8, Lestini, Lurini, Ceccarelli. All: Mecacci.ARBITRI: Sabetta, Catani, Nuara.TIRI LIBERI: Napoli 6/9, Siena 15/18.TIRI DA DUE: Napoli 22/44, Siena 20/38.TIRI DA TRE: Napoli 7/19, Siena 5/17.RIMBALZI: Napoli 27 (21/6), Siena 40 (29/11).