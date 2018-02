La Virtus Siena esce sconfitta da Livorno

PIELLE LIVORNO-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 77-73 (20-15; 37-32; 56-46)

Sconfitta amara a Livorno per la Sovrana Pulizie, che cade contro la Pielle, al momento una delle squadre più in forma del campionato, per 77-74.Virtus che si presenta alla partita senza Lenardon. Inizio molto forte dei padroni di casa che mettono in campo subito molta aggressività, che permette loro di andare avanti 13-2. I rossoblu si ritrovano costretti a rincorrere sin da subito, ma i canestri di Nepi e di un grande Pucci permettono alla Sovrana Pulizie di chiudere il primo quarto sul -5, 20-15. Nel secondo quarto il divario tra le due squadre rimane pressoché invariato, con la Virtus che riesce a trovare maggiore continuità in attacco ma non ad arginare quello dei livornesi, che a metà partita sono ancora avanti 37-32. Nel terzo periodo la Pielle allunga grazie alla solidità nel pitturato di Toppo e Benini ed i canestri degli esterni, Dell'Agnello su tutti. La Virtus paga i problemi di falli dei propri lunghi (3 sia per Simeoli che per Pucci), e permette a Livorno di finire il terzo quarto sul +10 (56-46) e toccare il +15 (63-48) ad 8 minuti dalla fine. La Sovrana Pulizie non ci sta e con una grande risposta , grazie ai canestri di Bianchi e di un super Pucci, piazza un parziale di 1-13 che riporta le due squadre ad un solo possesso di distanza sul -3. La Virtus spreca però l'occasione di pareggiare la partita, e 4 punti in fila di Dell'Agnello scavano di nuovo il solco che permette ai padroni di casa di vincere per 77-73.Con questa sconfitta la Virtus perde la vetta della classifica, complice la vittoria del Pino Dragons Firenze, ma la sconfitta di Lucca ad Empoli concede ai rossoblù il secondo posto a soli 2 punti dalla capolista.Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Tozzi sarà Domenica 11 alle ore 18 al PalaCorsoni contro la A.S.D Nuovo Basket Altopascio.: Massoli 9, Bertolini, Burgalassi 12, Malvone 7, Toppo 8, Cianetti ne, Capobianchi ne, Bianchi ne, Dell'Agnello 23, Venditti 1, Benini 17. All. Da Prato: Ceccatelli 6, Mucci ne, Bianchi 12, Simeoli 2, Olleia 6, Lenardon ne, Imbrò 12, Ndour ne, Nepi 10, Pucci 25, Guilavogui, Falchi ne. All. Tozzi