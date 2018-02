Basket serie A2, la Mens Sana superata da Scafati - FOTO

SOUNDREEF MENS SANA-GIVOVA SCAFATI 79-86 (

Sconfitta per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 20ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (4ª del girone di ritorno), viene superata al PalaEstra dalla Givova Scafati con il risultato di 79-86.Inizia all'arrembaggio la Mens Sana che chiude la prima frazione in vantaggio di 14 punti: 27-13. Nel secondo quarto inizia il recupero di Scafati che si porta all'intervallo sul 42-35. L'inerzia della gara continua a favore degli ospiti che iniziano l'ultimo quarto di gioco sopra di 2. L'ultimo quarto, e quindi la partita, si chiudono a favore degli ospiti con un vantaggio di 7 punti.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane fermo a quota 16, con 8 vittorie e 12 sconfitte.Il prossimo turno, lunedì 12 febbraio alle ore 20.30, vedrà i biancoverdi impegnati sul parquet del Palazzetto dello Sport di Roma contro la Leonis roma per la 21ª giornata di campionato.