Soundreef Mens Sana-Eurotrend Biella, prevendita biglietti

La Soundreef Mens Sana torna al PalaEstra e domenica 18 febbraio ospiterà l’Eurotrend Biella nella settima giornata di ritorno.Orari apertura biglietteria. La prevendita per assistere all'incontro comincerà sabato 17 febbraio. La biglietteria aprirà sabato dalle 10 alle 13, il giorno della gara dalle 11 alle 13 e dalle 16 fino al termine del primo quarto.È già attiva la vendita online sul portale www.ciaotickets.com al seguente link https://www.ciaotickets.com/evento/mens-sana-1871-siena-pallacanestro-biella e presso le tabaccherie convenzionate.Mens Sana Basket 1871 ricorda che l’acquisto dei biglietti in prevendita non comporta costi aggiuntivi ed invita i suoi sostenitori ad approfittarne per evitare file ai botteghini.