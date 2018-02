Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone gioca il tutto per tutto in casa della Nico Basket

Dopo l’operazione Pontedera, conclusasi felicemente, il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena ha nel mirino la Nico Basket, squadra che occupa la 3^ posizione in classifica con 22 punti all’attivo e che è reduce da una facile affermazione sul campo del Don Bosco Figline, contro i 20 della formazione senese, reduce da 3 vittorie consecutive che le hanno permesso di scalare la classifica fino a raggiungere la 4^ posizione.Inutile dire che la gara di domani, sabato 17 febbraio, in programma alle ore 21 a Ponte a Buggianese, rappresenta una vera e propria opportunità per mettere le mani sui play-off che quest’anno saranno riservati solo alle prime 3 squadre classificate nella regular season.Il Drago e la Fornace adesso è squadra in salute e rafforzata con i nuovi innesti, che crede fortemente di poter completare la rimonta nei confronti delle formazioni che inseguono l’imbattuta capolista Palagiaccio Firenze (15 vittorie consecutive in Campionato), che risulta irraggiungibile, ma Livorno a 24 e Nico a 22 possono essere tranquillamente riagguantate. La compagine labronica dovrà venire a Siena nel match di ritorno in programma l’11 marzo, ma prima di questo confronto diretto, c’è da pensare a quello odierno dove il Drago e la Fornace deve giocarsi il tutto per tutto per conquistare la posta in palio. La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Magazzini di Firenze e Marabotto di Piombino.