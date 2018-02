Soundreef Mens Sana: coach Mecacci presenta il match contro Biella

C'è l'Eurotrend Biella sul cammino della Soundreef Mens Sana che domenica 18 febbraio (palla a due alle ore 18:00) torna al PalaEstra per il match valido per la 22ª giornata del campionato di serie A2 girone Ovest.I piemontesi di coach Carrea sono secondi in classifica con 28 punti, sei in meno della capolista Junior Casale, e hanno il secondo miglior rendimento offensivo del girone con 80,2 punti di media a partita. Nelle ultime cinque gare giocate l'Eurotrend ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, mentre in stagione il bilancio lontano dal Biella Forum di Ferguson (miglior marcatore del girone Ovest davanti a Devin Ebanks) e compagni è di 5 vittorie e 5 sconfitte.A presentare la partita di domenica è l'allenatore biancoverde Matteo Mecacci.“Sarà una partita molto difficile per diversi fattori. Uno è la forza dell'avversaria che occupa una posizione importante in classifica dopo un campionato fin qui molto positivo in casa come in trasferta. Biella è una squadra che da due anni è ai vertici della classifica e quindi troveremo una squadra dal valore tecnico e fisico molto elevato. La nostra situazione di classifica invece non è altrettanto positiva dopo le ultime tre partite e vogliamo riscattarci”.“Biella è una squadra che fa dell'aggressività il suo marchio di fabbrica ma vive anche sul talento tecnico di Ferguson, sempre ai vertici della classifica marcatori del campionato, sull'esperienza e sulla leadership dell'altro americano Bowers e sulla solidità di Tessitori. Dalla panchina escono inoltre diversi giocatori che portano energia e rendono l'Eurotrend una squadra molto atletica quando in quintetto ci sono anche Chiarastella, Wheatle o Uglietti”.“Dovremo cercare di essere uniti e compatti nei momenti di difficoltà e servirà tanta attenzione sul loro pick and roll in transizione, cercando inoltre di essere efficaci nel taglia-fuori sul lato debole. Dovremo anche essere bravi a non giocare una partita a numero basso di possessi, che può essere più congeniale a Biella, muovendo la palla velocemente e cercando di imporre il nostro ritmo fin dall'inizio”.“È stata una settimana diversa dal solito perché giocando di lunedì a Roma abbiamo ripreso ad allenarci il mercoledì. La squadra si è impegnata come sempre e sta cercando di venire fuori da questa situazione con il lavoro e l’impegno, che non è mai mancato. Domenica daremo tutto cercando di trasformare le energie nervose in atteggiamento aggressivo nell'arco dei quaranta minuti”.