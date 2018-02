La Virtus Siena ad Agliana in cerca dei due punti

Tornata alla vittoria contro Altopascio, dopo lo stop di Livorno, la Sovrana Pulizie è ora pronta alla trasferta ad Agliana, Domenica 18 alle ore 18.La Endiasfalti SPA Agliana, con 14 punti frutto di 7 vittorie e 11 sconfitte, si trova a metà della classifica, distante dalla zona Playoff, per la quale ad inizio stagione sembrava poter lottare, salvo poi inanellare 8 sconfitte consecutive nel girone di andata.Nella partita di andata al PalaCorsoni la Virtus aveva superato facilmente Agliana per 87-52.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Siamo partiti molto bene, i primi 12/13 minuti di partita sono stati eccezionali, abbiamo toccato il 33-8 giocando un basket eccellente sia in attacco che in difesa. Quando sono entrati in campo anche loro, hanno alzato l'intensità difensiva, hanno iniziato a cambiare difese più particolari e adattate, che hanno messo un po' in difficoltà i nostri playmaker più giovani. Fino a quel momento avevano giocato solo Marco (Ceccatelli) e Lorenzo (Falchi), ed abbiamo avuto bisogno di mettere in campo Simone (Lenardon), ma aldilà delle loro difese siamo calati noi di precisione, di attenzione su entrambi i lati del campo, e ovviamente abbiamo pagato. Li abbiamo fatti tornare in partita, loro ci hanno creduto e da quel momento è stata una partita intensa fino alla fine, ma siamo stati bravi a restare lucidi nel finale».«Loro sono una buona squadra. Nonostante abbiano avuto un po' di problemi all'inizio dell'anno si sono ripresi bene, hanno fatto quadrato, sono ben allenati ed hanno dei giocatori importanti, come Rossi o Nieri che è un buonissimo playmaker. Dobbiamo stare attenti alla loro aggressività, al loro modo di giocare che sicuramente mette in in difficoltà tutte le squadre di questo campionato. Dovremo andare là con la giusta convinzione ed il giusto spirito per portare 2 punti a casa».«Marco Ceccatelli ha preso una botta nella partita con Altopscio per cui sono stati necessari 4 punti, ma dovrebbe ricominciare ad allenarsi regolarmente senza complicazioni. Simone Lenardon sta piano piano rientrando, dopo la settimana di stop con Pielle ha fatto tutti gli allenamenti della scorsa settimana prima della partita con Altopascio, ma si vedeva bene che non era al 100%. Settimana dopo settimana migliorerà, è comunque nel gruppo e dovrebbe essere regolarmente in partita ad Agliana».