La Virtus Siena a Castelfiorentino per il primo degli scontri al vertice

Archiviata la trasferta ad Agliana, la Sovrana Pulizie è ora attesa da tre decisive giornate di campionato, tre scontri diretti consecutivi con le altre tre squadre che formano il quartetto di testa della classifica. La prima di queste importanti sfide sarà Domenica 25 alle ore 18 a Castelfiorentino, dove la Virtus affronterà la Falegnami ABC Castelfiorentino.La ABC, con 28 punti, frutto di 14 vittorie e 5 sconfitte, è al momento quarta in classifica, appena un gradino sotto al terzetto di testa formato da Virtus, Firenze e Lucca a quota 32, ed arriva a questa partita con 8 vittorie consecutive e l'imbattibilità casalinga. All'andata i ragazzi di coach Tozzi si imposero tra le mura amiche del PalaCorsoni per 87-75.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«E' stata una buona partita, siamo partiti subito forte ed abbiamo trovato un buon ritmo, anche se onestamente non è stato costante per tutti i 40 minuti, ed infatti loro si sono riavvicinati un paio di volte, perché comunque sono una squadra che ci può mettere in difficoltà se non diamo il 100%. Comunque sia, per la maggior parte del tempo abbiamo fatto noi la partita, l'abbiamo gestita e controllata abbastanza bene, e questo ha portato ad una vittoria di oltre 20 punti che ci stava tutta per quello che si è visto sul campo».«Loro sono una buonissima squadra, sono in salute, vengono da 8 vittorie consecutive e andranno affrontati con il massimo dell'attenzione ed il massimo del rispetto. Giocano in casa dove non hanno mai perso, quindi sarà una partita molto molto impegnativa».«Sicuramente le prossime partite saranno decisive per le prime posizioni. Andranno affrontate con concentrazione, spirito di sacrificio e voglia di lavorare, e queste sono tutte doti e caratteristiche che i nostri ragazzi hanno e sono sicuro che le metteranno in campo. Il risultato in partite così impegnative e così importanti tante volte è dato dai dettagli; è stato dato dai dettagli nelle nostre vittorie a Lucca e con Firenze, nella sconfitta a Pielle, quindi sicuramente saranno le piccole cose a fare la differenza. Credo che potremo uscire soddisfatti dal campo quando avremo visto una squadra che difende, che corre, che si butta sui palloni, che è aggressiva in tutte le situazioni a prescindere da quello che dice il tabellone».