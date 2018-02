Basket Serie C Silver, c'è Pescia nel mirino del Costone

Dopo il pesante ko di Prato, la Vismederi Costone si rigetta nella mischia del Campionato di serie C Silver, dovendo affrontare domenica 25 febbraio alle ore 18 al PalaOrlandi l’Audace Pescia dell’intramontabile Andrea Cempini (classe 1970) che se la dovrà vedere con un altro guerriero del basket nazionale, Andrea Cessel (1969) che in più di una circostanza, a livelli sicuramente superiori, si è confrontato con il migliore realizzatore del girone (454 punti - 23,9 media a partita, il costoniano Luigi Bruttini è secondo con 366 – media 19,3).Ma al di là di questo duello tra i mitici ‘Andrea’, che si annuncia avvincente, la gara assume un valore del tutto particolare, in quanto si tratta di un vero e proprio spareggio in chiave play-off. La Vismederi, 20 punti in classifica, non può permettersi passi falsi, in quanto Pescia è lì a soli 2 punti e potrebbe anche operare l’aggancio, con conseguente grossa ammucchiata nella zona ‘hot’ della classifica. L’Audace Pescia è reduce da una importante vittoria casalinga contro l’Audax Carrara che consente ai ragazzi di coach Santi di continuare a credere nell’obiettivo play-off. All’andata furono i pistoiesi a imporsi per 68-60 in una gara incerta fino alle battute conclusive, ma che terminò con il successo dei padroni di casa, complici qualche errore di troppo da parte dei senesi. Questo stasera non potrà e non dovrà accadere, quindi sarà necessario scendere sul parquet di Montarioso con la concentrazione al massimo e con un picco di determinazione. Rientrerà nei ranghi Cessel, assente a Prato, sostituito per l’occasione da Francesco Spampani che dopo un lungo infortunio è tornato a vestire la maglia del Costone. Dirigeranno l’incontro Poucci e Mazzoni della sezione di Firenze.