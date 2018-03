Prima sconfitta casalinga per la Virtus Siena: al PalaCorsoni passa Lucca

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-GEONOVA CMBK JUNIOR LUCCA 70-86 ( 21-26; 39-47; 59-63)

Prima sconfitta casalinga di questa stagione per la Sovrana Pulizie, che al PalaCorsoni si deve arrendere alla capolista Lucca per 70-86, sprecando una ghiotta occasione per raggiungere in classifica proprio i lucchesi.La partita inizia con molta intensità da parte di entrambe le squadre, che prediligono il gioco in transizione che alza il numero dei possessi sia da una parte che dall'altra. Il punteggio rimane in perfetto equilibrio per tutto il quarto, con i rossoblu che sprecano qualche buona occasione sbagliando qualche facile appoggio da sotto canestro ma si tengono a galla grazie all'ottimo 7/7 ai tiri liberi. Sulla sirena del primo quarto, la tripla di Romano da il +5 a Lucca (21-26), tripla che Romano segna anche nel primo possesso del secondo quarto, firmando un parziale di 0-6 a cavallo dei due quarti che segna il primo allungo da parte degli ospiti. La Geonova arriva fino al +12, ma i virtussini reagiscono e piazzano il controparziale grazie alla buona intensità difensiva portata in campo dai neo-entrati Ceccatelli e Ndour ed ai canestri di capitan Bianchi; Olleia ruba un pallone a metà campo e subisce un fallo antisportivo: la Virtus segna 4 punti in un'azione e torna sul -4 (32-36). Dopo la sbandata di qualche minuto Lucca riprende a macinare gioco, ed approfitta di un fallo antisportivo fischiato stavolta ad Olleia per chiudere il primo quarto sul 39-47. Il terzo quarto non inizia bene per i rossoblu: pronti via e Lucca è di nuovo a +10 (43-53). Coach Tozzi decide di dare una scossa alla partita proponendo una difesa a zona che dà i frutti sperati, lasciando Lucca a secco per qualche minuto e permettendo a Lenardon di costruire da solo il parziale di 7-0 che riporta la Virtus a contatto sul -2 (53-55). Il punteggio resta invariato per diversi minuti, con i rossoblu che hanno spesso l'occasione di pareggiare o addirittura portarsi avanti ma perdono molti palloni, alcuni anche in maniera banale, e Lucca è pronta nell'approfittare della situazione e chiudere il terzo quarto ancora in vantaggio per 59-63. Nell'ultimo quarto la gara si decide tutta in pochi minuti: una tripla di Loni apre il parziale per Lucca; successivamente viene fischiato un fallo tecnico a Lenardon per proteste su un evidente fallo commesso su di lui in contropiede. Danesi è perfetto dalla lunetta e nel possesso successivo Romano segna la terza tripla della sua partita, per poi accasciarsi a terra per una storta alla caviglia. Gli animi sono molto tesi ed alla Virtus vengono fischiati un fallo tecnico alla panchina ed un'espulsione del dirigente accompagnatore. E' ancora Danesi ad incaricarsi dei tiri liberi, entrambi segnati, prima che De Falco segni la tripla del 59-73 (0-10 di parziale). La Virtus non riesce più a riprendersi, ed i canestri di Loni eYerandy permettono a Lucca di aumentare il divario sino al finale 70-86, con il quale i lucchesi espugnano il PalaCorsoni, ribaltando anche la differenza canestri.La prossima partita per la Sovrana Pulizie sarà Sabato 10 alle 18.30 a Firenze, sul difficile campo dell'altra capolista, il Pino Dragons Firenze.: Ceccatelli 2, Mucci ne, Bianchi 8, Simeoli 6, Baldinotti ne, Olleia 11, Lenardon 17, Imbrò 12, Ndour 2, Nepi 10, Pucci 2, Falchi ne. All. Tozzi: Danesi 9, Loni 24, Russo, Yerandy 8, Del Debbio 9, Giovannetti ne, Lombardi, De Falco 13, Pierini, Romano 23. All. Piazza