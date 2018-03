Pierfrancesco Binella rassegna le dimissioni da coach del Costone Siena

L’ASD Costone Siena – Fides 1904, tramite un comunicato stampa, fa sapere che nella giornata odierna l’allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Serie C Silver, Piefrancesco Binella, ha rassegnato le proprie dimissioni da capo allenatore."La Società, nel prendere atto delle irrevocabili decisioni, così come scritto dallo stesso Binella in una comunicazione riservata ai vertici dirigenziali, sente il dovere di ringraziare il tecnico per il lavoro svolto nel corso di 5 anni di intensa e proficua attività, sempre caratterizzata da un impegno programmato serio e costante. Il Presidente Emanuele Montomoli si è dichiarato rammaricato per la decisione assunta da Binella, ma è nel contempo consapevole che la Società, e non ultima la squadra, necessitino di una rapida e pronta soluzione del problema. A tal fine è stata convocata dallo stesso Presidente una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi (orario 18,30), all’interno della quale verranno attuate le scelte più idonee per la soluzione della questione tecnica legata alla figura del capo allenatore della Vismederi Costone".