Il Costone ospite nella Contrada della Torre

Piacevole serata in Salicotto con il Costone Basket invitato speciale nei locali della Contrada della Torre. La serata, organizzata da Massimo Bianchi, nella duplice veste di Vicario della Contrada e Consigliere di Amministrazione dell’Associazione Costone Ricreatorio Pio II, ha visto la partecipazione dei vertici dirigenziali delle due Società sportive maschile e femminile capeggiate rispettivamente da Emanuele Montomoli e Nello Corbini; per il Ricreatorio erano presenti il presidente don Emanuele Salvatori e alcuni consiglieri.Oltre 300 i commensali presenti che hanno fatto da cornice alle due nutrite rappresentanze delle prime squadre di Basket del Costone, la Vismederi e il Drago e la Fornace. A fare gli onori di casa il priore della Torre Pierluigi Millozzi e il capitano Paolo Capelli, oltre al presidente di Società Gianluca Peccatori e agli dirigenti di Contrada. Per l’occasione sono stati invitati anche le vecchie glorie torraiole che negli anni passati hanno militato nelle formazioni costoniane sia come giocatori che come allenatori, ai quali sono stati consegnati dei simpatici barberi con i colori della Torre e il logo del Costone.Il priore Millozzi, a nome di tutta la Contrada, ha donato a don Emanuele Salvatori una stampa raffigurante un momento di esaltazione della vita contradaiola, mentre il Costone, a nome dei propri sodalizi, ha omaggiato la Contrada della Torre con un piatto di vetro realizzato artigianalmente da Stefano Carlucci di Vitra, recante i loghi e i colori delle due Società, con al centro l’emblema della Torre.Durante la serata sono scorse sul grande schermo, le immagini relative alle gare delle squadre costoniane, con grande evidenza per quelle della squadra Baskin, un vero e proprio gioiello per la grande famiglia del Costone.