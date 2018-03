Basket serie A2, la Mens Sana sconfitta nel finale a Latina

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA-SOUNDREEF MENS SANA 86-79 (23-32, 45-47, 65-68

)









Amara sconritta per la Soundreef Mens Sana che nella 24ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (7ª del girone di ritorno), viene superata al ''PalaBianchini'' dalla Benacquista Assicurazioni Latina con il risultato di 86-79, dopo aver condotto per quasi tutta la gara.Primo quarto fantastico per i biancoverdi di Mecacci che realizzano 32 punti contro i 23 dei padroni di casa. Nel secondo periodo di gioco recupera Latina che, con un parziale di 22-15 si porta all'intervallo lungo con uno svantaggio di soli 2 punti. La terza frazione si svolge in equilibrio e l'ultimo decisivo periodo di gioco vede Siena iniziare con un +3. Ottima partenza della Mens Sana con un 6-0 e 9 punti di vantaggio potrebbe congelare la gara. Latina pero' reagisce e mette a segno 10 punti consecutivi superando a tre minuti dal termine la Mens Sana sul 75-74. In una bolgia incredibile al PalaBianchini alla fine è Latina che si aggiudica la gara con un vantaggio di 7 punti.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane a quota 20 punti, con 10 vittorie e 14 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 18 marzo alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati al PalaEstra contro la Remer Treviglio per la 25ª giornata di campionato.