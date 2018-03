Basket Serie B femminile, per l'Adpf Costone ultimo appuntamento casalingo della stagione

Arriva Ghezzano in cerca di punti-sicurezza. Squadra senese a ranghi ridotti

Sarà un Drago e la Fornace fortemente rimaneggiato quello che dovrà affrontare nella penultima giornata della regular season, il Gmv Ghezzano, formazione che verrà a Siena con il chiaro intento di portare a casa la posta in palio per mettersi così al sicuro da eventuali rischi play-out.La lista delle indisponibili, per quanto riguarda il Costone, si è allungata durante la settimana che è seguita alla brillante vittoria di Firenze nel derby contro la Florence; Sara Nosella, il pivot della compagine senese, si è dovuta sottoporre a esami diagnostici; l’ecografia avrebbe evidenziato uno stiramento muscolare pertanto la sua presenza in campo è fortemente a rischio. L’altra lunga Anna Oliva è negli States per una vacanza studio-lavoro, il play Bonaccini, dopo Firenze salterà anche questo confronto casalingo e forfait anche per Vittoria Renzoni.Coach Fattorini comunque mantiene la calma più assoluta, sostenendo che: "Se giocheremo con la stessa convinzione che ha caratterizzato le nostre 3 ultime gare, peraltro tutte vinte, non dobbiamo temere nessun avversario." Come dargli torto; i risultati della sua squadra infatti sono tutti a suo favore, o forse è meglio dire a favore della Società che ha investito su di lui e sullo staff tecnico che lo affianca (il vice Borsi e l’assistente Ferrini). Ghezzano, 20 punti in classifica, 4 in meno del Costone, nello scorso turno casalingo ha superato agilmente il Don Bosco Figline. Arbitreranno la gara, che prenderà il via domenica 25 marzo alle ore 18 al PalaOrlandi, Minnella e Burroni della sezione di Siena.