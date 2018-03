Basket Serie C Silver, il Costone cerca a Livorno il lasciapassare per i play-off

La Vismederi Costone cerca domenica prossima a Livorno (PalaGemini - ore 18) quei punti pesanti per continuare a sperare nei play-off. La sconfitta di Carrara contro l’Audax ha ridimensionato le velleità dei senesi che dopo la bella affermazione interna contro San Vincenzo, speravano di aver trovato le giuste alchimie per disegnare una striscia vincente in questo finale di regular season.Invece il gruppo guidato dal nuovo coach Francesco Braccagni, deve assolutamente rivedere i propri piani nel tentativo di mettere a segno un colpaccio in terra labronica, contro la Meloria Basket, squadra in salute che nel girone di ritorno ha collezionato ben 7 vittorie su 10 gare disputate che sono valse la quinta posizione in classifica per la squadra allenata da coach Angiolini che con 26 punti all’attivo può considerarsi virtualmente nella griglia play-off. All’andata la Vismederi ebbe ragione dei labronici che furono battuti nettamente con il risultato di 86-60 dopo una gara abilmente condotta dalla truppa gialloverde.E’ chiaro che l’atmosfera pre-pasquale di Livorno sarà ben diversa da quella pre-natalizia del PalaOrlandi, ma se i ragazzi di Braccagni vorranno dare una sterzata determinante al proprio cammino in vista del rush finale, dovranno interpretare il match nella maniera migliore, aggredendo da subito gli avversari, mettendo grande intensità in difesa.