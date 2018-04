Mens Sana, Saccaggi: ''La vittoria di Rieti, punto di partenza per il finale di stagione''

Archiviata la vittoria nel turno pre-pasquale contro la Npc Rieti, la Soundreef Mens Sana ha ricominciato oggi la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro i Legnano Basket Knights, domenica 8 aprile alle 18 al PalaEstra.“E’ stata una partita combattutissima, su un campo difficile come quello di Rieti, dove poche squadre sono riuscite a passare quest’anno. Siamo fieri del risultato ottenuto, soprattutto perché abbiamo mai mollato. Siamo stati anche un po’ fortunati ma ci siamo meritati la vittoria. Dobbiamo ripartire da qui. La vittoria di sabato deve essere il punto di partenza, per questo finale di campionato in cui dovremo vincere tutte e tre le partite”.“Ci prepareremo con lo stesso impegno di sempre – continua il capitano biancoverde – lavorando duramente, cercando di trovare le giuste chiavi per limitarli. Siamo consapevoli che incontreremo una formazione di alto valore, con giocatori esperti e che occupa stabilmente le prime posizioni in classifica. Dovremo approcciare la partita nella maniera giusta fin da subito, come abbiamo fatto anche a Rieti, cercando di essere continui sul tutti i quaranta minuti”.