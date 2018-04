Soundreef Mens Sana-FCL Contract Legnano, prevendita biglietti

La Soundreef Mens Sana torna al PalaEstra e domenica 8 aprile alle 18.00 ospiterà la Fcl Contract Legnano.Orari apertura biglietteria. La prevendita per assistere all’incontro comincerà sabato 7 aprile. La biglietteria aprirà sabato dalle 10 alle 13, il giorno della gara dalle 11 alle 13 e dalle 16 fino al termine del primo quarto.È già attiva la vendita online sul portale www.ciaotickets.com al seguente link https://www.ciaotickets.com/evento/mens-sana-1871-lb-knights-legnano e presso le tabaccherie convenzionate.Mens Sana Basket 1871 ricorda che l’acquisto dei biglietti in prevendita non comporta costi aggiuntivi ed invita i suoi sostenitori ad approfittarne per evitare file ai botteghini.