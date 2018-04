Basket Serie C, la Virtus vince ad Agliana e chiude la serie: è semifinale

ENDIASFALTI SPA AGLIANA-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 62-89 (21-24; 35-46; 51-70)

Vittoria e passaggio del turno per la Sovrana Pulizie che vince anche sul campo di Agliana per 62-89, portandosi a casa Gara 2 e l'intera serie, chiusa 2-0, qualificandosi così per la semifinale.Buon avvio della Virtus che si porta subito in vantaggio per 5-10, salvo poi subire un parziale di 11-0 che porta avanti i padroni di casa (16-10). I rossoblù sono però bravi a reagire e sul finire del quarto, grazie ai canestri di Nepi e Pucci, trovano nuovamente il vantaggio 21-24. Nel secondo quarto continuano ad allungare i virtussini che arrivano a +8 in un paio di occasioni, mettendo in mostra un ottimo gioco di squadra. Agliana prova a rimanete attaccata alla partita, ma un tap-in di Nepi su un tiro sbagliato dà la doppia cifra di vantaggio alla fine del secondo quarto (35-46). Nel terzo quarto la Virtus scappa definitivamente: Simeoli e Pucci fanno la voce grossa sotto canestro, Imbrò segna da tre punti e, complice il nervosismo dei padroni di casa che commettono due falli antisportivi, i rossoblu toccano il +21, per poi chiudere il terzo quarto sul 51-70. Nell'ultimo quarto, con l'assoluto controllo della partita, coach Tozzi allunga le rotazioni dando spazio anche ai più giovani, compreso il classe 2000 Riccardo Falchi che firma con un canestro l'esordio in prima squadra.Grande gioia al suono della sirena finale, che i giocatori hanno condiviso con i sostenitori arrivati da Siena per questa importante partita di Playoff.La Virtus, unica ad aver chiuso la propria serie in due partite, dovrà ora attendere la fine degli altri scontri, che si decideranno tutti in Gara 3, prima di conoscere l'avversaria della semifinale, che sarà la vincente tra Castelfiorentino e Valdisieve. Gara 1 della serie sarà Domenica 6 Maggio al PalaCorsoni.: Zaccariello 2, Bogani 15, Rossi 15, Bargiacchi 6, Belotti 5, Limberti 6, Razzoli 6, Mancini, Nieri 2, Arceni, Cavicchi. All. Bertini: Falchi R. 2, Ceccatelli 2, Mucci, Bianchi 13, Simeoli 18, Olleia 8, Lenardon 2, Imbrò 15, Ndour, Nepi 8, Pucci 21, Falchi L. ne. All. Tozzi