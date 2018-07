Tommaso Arrigoni è ufficialmente un nuovo giocatore della Robur Siena. Arrigoni, centrocampista nato nel 1994, ha firmato oggi un contratto biennale con la società bianconera.Cresciuto nelle giovanili del Cesena, Arrigoni ha esordito con i romagnoli in serie A all’età di 17 anni, collezionando 13 presenze nella massima serie. Con il Cesena ha disputato anche 6 partite in serie B. In totale vanta più di 160 presenze nei professionisti con 7 reti all’attivo, ha vestito anche le maglie di Tritium, Spal, Forlì, Santarcangelo e Lumezzane. Nell’ultima stagione è stato il perno del centrocampo della Lucchese, collezionando 36 presenze e 5 reti.