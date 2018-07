La Figc farà i ripescaggi in B: Siena in vantaggio sulla Ternana

L'indiscrezione della Gazzetta dello Sport: bianconeri davanti agli umbri, ma non c'è niente di ufficiale





La Federazione intanto non accoglierà la richiesta dell'assemblea della Lega di Serie B: a giorni i responsi su Bari e Catania

Ci sarebbe il Siena e non la Ternana al primo posto tra le aventi diritto al ripescaggio in Serie B. E' quanto riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, aggiungendo che è impensabile che la Figc torni sui propri passi: procederà ai ripescaggi come stabilito, non accogliendo la delibera sul blocco arrivata dall'assemblea di Lega della Serie B, su proposta del Brescia.Nella graduatoria per i ripescaggi ci sarebbero davanti a tutti Novara e Catania, entrambe però non ripescabili, poi Siena di poco sopra alla Ternana: ma si tratta di un responso ufficioso, non ci sono comunicazioni ufficiali né sono pubblici i punteggi. Si sa solo in astratto che la graduatoria è formata per il 50% in base ai risultati dell'ultimo campionato, per il 25% la tradizione sportiva della città e per il 25% il numero medio di spettatori dal 2012 al 2017.Domani sono attesi i responsi Covisoc e il 16 i verdetti: le società a rischio sono Bari e Cesena.