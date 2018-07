Ufficiale: Marotta al Catania

Ed eccoci qua...finisce la mia avventura senese dopo 2 anni ricchi di emozioni,e la consapevolezza di aver dato tutto e di più per qst società/città che mi ha trattato da RE."





Marotta, nato a Napoli nel 1986, nelle ultime due stagioni con la Robur in Serie C, ha realizzato 28 reti.



La Robur Siena ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Alessandro Marotta al Calcio Catania. "La società - si legge in una nota della società bianconera - intende ringraziare Alessandro per le due stagioni trascorse insieme, ricche di emozioni e di ricordi che faranno parte per sempre della storia della Robur. All’attaccante i migliori auguri per il prosieguo della carriera da parte di tutta la famiglia bianconera".Marotta intanto, sul suo profilo Instagram aveva salutato i tifosi senesi: ''