Fallisce il Cesena. il Bari ha tempo fino alle 19: la Robur Siena in pole position per il ripescaggio

Si libera un posto in B, mentre il Bari ha tempo fino alle 19

L'Ac Cesena si è arreso, non presenterà ricorso (aveva tempo fino alle 19 di questa sera) per iscriversi alla serie B dopo che la Covisoc ne aveva bocciato la richiesta di iscrizione. La società, con una nota del cda, ha comunicato di aver aderito all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì. L'udienza del fallimento è fissata per il 9 agosto. In mattinata la società ha cercato un ultimo disperato tentativo, servivano 6 milioni per rientrare in gioco per l'iscrizione, ci sono stati nuovi contatti anche con la banca d'affari inglese che da giovedì scorso con una richiesta scritta si era mostrata interessata a rilevare la società. Finisce così un'avventura di glorioso calcio di provincia durata 78 anni.Il fallimento del Cesena apre le porte ad un ripescaggio, in pole position Siena e Ternana, nell'ordine. Il Bari invece, che libererebbe un secondo posto, ha tempo ancora fino alle 19 per potersi iscrivere."Capisco l'ansia e il desiderio di essere informati "minuto per minuto", ma invito tutti a tenere i nervi saldi e a non aumentare la pressione, già altissima, sui protagonisti della vicenda. Mancano ormai pochissime ore. Vorrei che passassero nel modo più proficuo per tutti. Incrociamo le dita aspettando fiduciosi l'esito definitivo delle trattative dirette tra le parti» ha affermato in una nota il sindaco di Bari, Antonio Decari, riguardo alla trattativa in corso per il salvataggio del Bari calcio.«Il calcio non è materia di competenza di un sindaco - aggiunge - Ma la passione e il senso di comunità dei suoi cittadini lo sono eccome. È per questo che da giorni sto provando con tutte le mie forze e con la collaborazione preziosa di tanti, a dare un contributo perché la squadra del Bari possa avere un futuro degno dell'amore dei suoi tifosi». «A tal fine, dopo aver registrato la reale e sincera disponibilità degli imprenditori interessati all'operazione di salvataggio della squadra, ieri pomeriggio avevo convocato in Comune il presidente Giancaspro per rendermi garante del buon fine del trasferimento delle quote». «Data l'indisponibilità del presidente a partecipare all'incontro, poiché impegnato a Roma per le pratiche legate al ricorso per la conseguente iscrizione al campionato, ho contribuito - conclude - a facilitare i contatti tra le parti e in questo momento i legali sono al lavoro per la definizione della trattativa».