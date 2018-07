Serie B, dopo il fallimento del Cesena fuori anche il Bari: per la Robur si aprono le porte del ripescaggio

Per il Siena posizione in prima fila insieme alla Ternana

Dopo il fallimento del Cesena, che ha aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì, anche il Bari non ce l'ha fatta.Il Bari aveva tempo fino alle 18 per ricapitalizzare e per presentare entro le 19 il ricorso alla Covisoc contro la mancata iscrizione in B. Si è appreso che il cda ha iniziato una riunione alle 18, nel corso della quale il presidente del collegio sindacale dovrebbe chiedere la messa in liquidazione della società. Per il Bari si profila la ripartenza dalla serie D o al massimo dalla C. Non ci sono comunque al momento ancora comunicazioni ufficiali da parte della società pugliese.“È il giorno di una sconfitta – scrive il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una nota – che brucia mille volte di più di tutte le sconfitte sul campo. Ci abbiamo provato tutti a fare tutto quello che era possibile. Ho provato anche io, forse andando oltre le competenze di un sindaco. L’ho fatto da responsabile di una grande comunità, l’ho fatto da cittadino e anche da tifoso. Ora però non bisogna mollare. Dobbiamo continuare con tutte le nostre forze a lavorare perché a Bari il calcio non finisca in questo pomeriggio di luglio. Non lo merita la città – conclude il sindaco – non lo meritano i suoi tifosi”.Per il prossimo campionato di calcio di Serie B si liberano due posti e si aprono così le porte del ripescaggio per il Siena, che aspetta consapevole di avere una posizione in pole position insieme alla Ternana. Adesso l'ultima parola passa alla Figc per la formalizzazione della decisione finale sui ripescaggi.