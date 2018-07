Il 27 luglio il termine per le domande di ripescaggio in Serie B

Il commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha stabilito il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 per le domande di ripescaggio nei campionati di Serie B e Serie C fissando tutti i dettagli relativi alla presentazione delle stesse.Questo un'estratto del comunicato ufficiale della Figc: "Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2018/2019 dovranno documentare, entro il 27 luglio 2018, ore 13:00, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 79 del 26 giugno 2018, e pr esentare entro il suddetto termine perentorio del 27 luglio 2018, ore 13:00 , apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B".Al ripescaggio è interessata anche la Robur Siena, che proprio oggi ha comunicato di aver affidato ad un legale la tutela dei propri interessi. Vai all'articolo