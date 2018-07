Il Consiglio federale della Figc, riunito questa mattina, ha deciso la non ammissione dell'Avellino al prossimo campionato di Serie B respingendo il ricorso contro la prima decisione della Co.Vi.So.C.. La società irpina ha la possibilità di fare ricorso entro il 23 luglio al Collegio di garanzia del Coni.Con l'Avellino, in caso di mancata presentazione del ricorso o di respingimento dello stesso da parte del Coni, salgono così a tre le squadre non ammesse al prossimo campionato della serie cadetta. Oltre all'Avellino era già stata ufficializzata la bocciatura per Cesena e Bari.Novara, Catania, Siena e Ternana sono le squadre in lizza per il ripescaggio.