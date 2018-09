Serie C, Robur Siena-Pontedera programmata per domenica 30 settembre

La Lega Pro ha comunicato oggi il programma delle partite della 4ª e 5ª giornata del campionato di Serie C della Robur Siena e di Catania, Novara, Pro Vercelli e Ternana. La Robur Siena affronterà domenica 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi il Pontedera, e domenica 7 ottobre, sempre alle ore 20:30 allo stadio "Artemio Franchi", l’Arezzo.Ricordiamo che per il ben noto caso del format della Serie B e dei relativi ripescaggi, le prime tre giornate non sono state giocate ed è in programma domani, mercoledì 26 settembre, la trattazione al Tar di tutti i ricorsi.