Caos Serie B: il Tar respinge ricorso della Pro Vercelli. La decisione sul format passa al TFN

E' stata resa nota la sentenza del Tar del Lazio, che dopo l'udienza di ieri, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla Pro Vercelli relativa alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni dello scorso 11 settembre, sentenza che dichiarava inammissibili le richieste di annullamento delle delibere Figc con le quali è stato stabilito il format del campionato di Serie B a 19 squadre come proposto dalla Lega B e quindi senza la possibilità di ripescaggi.Il collegio della sezione Prima ter, composto da tre magistrati con presidente il giudice Germana Panzironi, ha ritenuto che "non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva", confermando così la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rinviare la decisione al Tribunale Federale Nazionale.Domani, venerdì 28 settembre, si terrà quindi l'udienza al TFN. Il Tribunale Federale Nazionale (primo grado della giustizia sportica) si dovrà pronunciare sul ricorso per riportare il format della Serie B a 22 squadre: tra le ripescabili anche la Robur Siena. Nel caso il ricorso venisse respinto ci sarà l'ultima possibilità in Corte d'Appello.