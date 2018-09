Il Fedelissimo di Siena-Pontedera

Domenica 30 settembre, in occasione di Siena-Pontedera, torna per la 39ª stagione consecutiva Il Fedelissimo ancora in distribuzione gratuita a tutti gli ingressi dello stadio "Artemio Franchi".In questo numero, oltre all'editoriale del direttore Nicola Natili, un'intervista esclusiva di Giuseppe Ingrosso a Davide Vaira responsabile dell'area tecnica della Robur Siena. La prima pagina è stata realizzata da Luca Saccardi.