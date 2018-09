Calcio Serie C: Siena-Pontedera finisce a reti inviolate - FOTO

ROBUR SIENA-PONTEDERA 0-0

Note: 1888 abbonati, 439 paganti (10 ospiti). 15526 euro incasso, compresa quota abbonati

Pareggio a reti inviolate per la Robur Siena nella quarta giornata del campionato di calcio di Serie C (la prima giocata dopo il rinvio delle precedenti tre per i noti fatti del caos relativo al format ed ai ripescaggi), che si è giocata questa sera, domenica 30 settembre, allo stadio ''Artemio Franchi'' contro il Pontedera.: Contini; Brumat, Russo, Belmonte, Imperiale (39’st Zanon); Cristiani (20’st Sbrissa), Gerli, Vassallo; Guberti (20’st Aramu); Fabbro (33’st Di Livio), Gliozzi (39’st Cianci). All. Mignani. A disp. Nardi, Cefariello, De Santis, Arrigoni, Rossi, Romagnoli, Bonechi.: Biggeri, Ropolo, Giuliani, Borri, Caponi, La Vigna, Fontanesi, Tommasini (20’st Pinzauti), Calcagni (20’st Serena), Benedetti R. (11’st Mannini), Magrini (31’st Benedetti A.). All. Maraia. A disp. Sarri, Marinca, Benassai, Vettori, Bruzzo, Pandolfi, Raimo, Masetti.Arbitro: Luca Angelucci (Foligno). Assistenti: Ramy Younes (Torino) e Davide Stringini (Avezzano).Ammoniti: Brumat, Belmonte