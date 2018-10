Caos Serie B: per il Tfn inammissibili i ripescaggi

Respinti nuovamente i ricorsi di Siena, Catania, Novara, Pro Vercelli e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in Serie B

I ricorsi di Siena, Catania, Novara, Pro Vercelli e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in Serie B sono stati nuovamente respinti oggi, lunedì 1 ottobre, dal Tribunale Federale Nazionale, primo grado della giustizia calcistica.Il Tfn ritiene che le decisioni della Figc di portare il format della Serie B a 19 squadre “non siamo sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. L’interesse che le società avevano perché la vicenda dei ripescaggi si concludesse non può trovare tutela in questa sede”.Alla fine, il Collegio del Coni era incompetente nel caso, il Tar del Lazio aveva deciso che la vicenda dovesse essere trattata in ambito sportivo (rimettendo la decisione al Tfn), ed nfine il Tfn giudica la questione non sindacabile. Il Governo, che ha emesso un decreto affinchè la competenza per le decisioni future sia demandata solo ed esclusivamente al Tar, potrebbe decidere a questo punto di rendere valido il decreto anche per le vicende attualmente in corso.