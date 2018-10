Robur Siena-Arezzo, prevendita biglietti

E' attiva da mercoledì 3 ottobre la prevendita per la partita tra Robur Siena e Arezzo, in programma domenica 7 alle ore 20,30 allo stadio "Artemio Franchi", valida per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie C.Di seguito i prezzi dei biglietti:Curva Lorenzo Guasparri: Intero – 12 €; ridotto over 65/donne – 8 €; ridotto Under 18 e Under 12 – 5 €;Gradinata Paolo De Luca: Intero – 17€; ridotto over 65/donne – 13€; ridotto Under 18/Under 12 – 8€; universitari – 8€;Tribuna Danilo Nannini laterale: Intero – 24€; ridotto over 65/under 18/donne – 19€; ridotto under 12 – 12€;Tribuna Danilo Nannini centrale: Intero – 31€; ridotto over 65/donne/Under 18 – 23€; ridotto under 12 – 14 €;Tribuna Danino Nannini d’onore: Intero – 50€; ridotto over 65/Under 18/donne – 35€; ridotto under 12 – 23€;Tribuna Danilo Nannini Executive: Intero 90€;Settore ospiti: Intero 12€A Siena è possibile acquistare i tagliandi in prevendita nei seguenti punti:TABACCHERIA NARGHILÈ | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Aretina, 6 , 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 285307TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162SIENA CLUB FEDELISSIMI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Mencatelli, 11, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 236677MCM SERVICE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Marzi, 6/8, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 45483TABACCHERIA SCACCIAPENSIERI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Nazareno Orlandi, 6, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 334040TABACCHERIA CARTOLERIA CARNASCIALI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Duccio di Boninsegna, 29, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) ItaliaTABACCHERIA LA RADICA | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Simone Martini, 24, 53100 , Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 286156NON SOLO EDICOLAVia Dario Neri, 2 – 53100 SienaLe prevendite autorizzate “Ciaotickets” nel bacino di utenza di Arezzo sono:TABACCHERIA CORSI ROBERTO – Tel. 0575 908063 Via Trasimeno 31 52100 AREZZOIl prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di €.12,00 (prezzo unico e comprensivo di diritti di prevendita), entro le ore 19,00 di Sabato 6 Ottobre 2018 soltanto i possessori di Tessera del Tifoso, Supporter Card o Fidelity Card, residenti nella provincia di Arezzo, potranno acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti, anche optando per l’acquisto online.Vista la connotazione di profilo di rischio attribuita alla gara da parte dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Robur Siena informa di dover attendere le decisioni del G.O.S. in merito alla eventuale distribuzione nel giorno della partita dei tagliandi rimasti invenduti di tutti i settori dello Stadio “Artemio Franchi”, con l’esclusione del settore ospiti, in favore dei tifosi ospiti, compresi quelli residenti nella provincia di Arezzo, presso tutti i punti vendita comprese le biglietterie in prossimità dello stadio “Artemio Franchi” di Siena. Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com