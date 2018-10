Domenica 7 ottobre, in occasione di Siena-Arezzo, torna Il Fedelissimo ancora in distribuzione gratuita a tutti gli ingressi dello stadio "Artemio Franchi" di Siena. Nel numero 734, oltre all'editoriale del direttore Nicola Natili, un'intervista esclusiva di Giuseppe Ingrosso a Simone Vergassola vice allenatore della Robur.Il giornale può già essere consultato on line sul sito www.sienaclubfedelissimi.it