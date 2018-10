Calcio Serie C: il Siena non riesce a superare l'Arezzo, finisce 0-0

ROBUR SIENA-AREZZO 0-0

Un altro pareggio a reti inviolate per la Robur Siena nella quinta giornata del campionato di calcio di Serie C (la seconda effettivamente giocata dopo il rinvio delle prime tre per i noti fatti del caos relativo al format ed ai ripescaggi), che si è giocata questa sera, domenica 7 ottobre, allo stadio ''Artemio Franchi'' contro l'Arezzo.Due espulsi per gli amaranto e un rigore sbagliato da parte del Siena al 33' della ripresa con Cianci, che si fa parare il tiro da Pelagotti, sono il bilancio di una gara non certo entusiasmante dei padroni di casa.Due quindi i punti in due partite per la Robur con un bilancio di zero reti segnate e zero subite.Il prossimo turno, sesta giornata di campionato, vedrà i bianconeri di mister Mignani impegnati in trasferta contro l'Alessandria, domenica 14 ottobre.: Contini; Brumat, Belmonte, Rossi, Imperiale (15’st Zanon); Arrigoni (9’st Cristiani), Gerli, Vassallo (37’st Di Livio); Guberti (9’st Cianci); Aramu, Gliozzi. All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Romagnoli, Fabbro, Russo, Sbrissa.: Pelagotti, Buglio (1’st Zappella), Pelagatti, Foglia, Cutolo (24’st Brunori), Serrotti, Abdallah, Luciani, Pinto, Sala, Belloni (24’st Varutti). All. Dal Canto. A disp. Melgrati, Brunori, Danese, Salifu, Persano, Bruschi, Keqi, Tassi, Borghini, Sbarzella.Arbitro: Daniel Amabile (Vicenza). Assistenti: Antonio Vono (Soverato) e Giulio Fantino (Savona).Ammoniti: Abdallah, Vassallo, Buglio, SalaEspulsi: Abdallah, Sala, SerrottiNote: 1978 abbonati, 1372 paganti (678 ospiti), 24617.00 euro incasso (compresa quota abbonati)