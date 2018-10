Alessandria-Robur Siena, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita di domenica 14 ottobre alle ore 16:30 allo stadio "Moccagatta" tra Alessandria e Robur Siena, gara valida per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A.Il circuito di vendita è Vivaticket ( vivaticket.it ), è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino alle ore 19 di sabato 13 ottobre al costo di 10 euro compresi i diritti di prevendita. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito vivaticket.it e nei seguenti punti vendita della provincia di Siena:Il Chiasso Largo - SienaPampampugia Viaggi - SinalungaAlbergo Ristorante Il Marzocco - MontepulcianoRasenna Viaggi e Turismo - Torrita di Siena