Caos Serie B, il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Siena e Catania

Il Tar del Lazio ha respinto le richieste della Robur Siena in merito alle delibere assunte dalla Lega di Serie B sul campionato a 19 squadre ed il conseguente blocco dei ripescaggi. Respinte anche le richieste del Catania che chiedeva la sospensione del collegio sportivo.In merito al ricorso della Robur, il Tar ha considerato che: "Il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante, all'odierna camera di consiglio, ha, da un lato, rinunciato all'unico motivo contenuto nell'impugnativa in esame e, dall'altro, ha chiesto, sempre in camera di consiglio, l'applicazione immediata del decreto legge n. 115 del 2018, l'adozione di una misura cautelare finalizzata ad allargare il format del campionato di Serie B a 22 squadre e l'accoglimento della propria domanda di 'ripescaggio' in quel campionato; che "oltre all'assenza di ogni ritualità prevista dal codice del processo amministrativo nella proposizione delle predette domande, la società ricorrente non risulta altresì che abbia ancora impugnato, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di Serie B"; che "con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile, vanno anche valutate le conseguenze che, alla luce dell'attuale situazione di fatto, un'eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare - laddove praticabile - potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi". Ad avviso dei giudici, "proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di Serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate".