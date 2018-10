Alessandria-Robur Siena, 22 convocati da Mignani: ''Lavoriamo bene, sono fiducioso''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 14 ottobre, sesto turno del campionato di calcio di Serie C, che si giocherà alle ore 16.30 allo stadio ''Moccagatta'' tra Alessandria e Robur Siena.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Belmonte, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Vassallo, Zanon. Indisponibili Cesarini, D’Ambrosio e Bulevardi (affaticamento adduttore destro)."Domani sarà una partita difficile, contro un avversario valido, che, nonostante si sia ringiovanito e abbia perso qualche pezzo rispetto allo scorso anno, ha fatto un discreto inizio di campionato e avrà voglia di fare risultato davanti al proprio pubblico - ha affermato mister Mignani -. Lo scorso anno l’Alessandria era partita con il favore del pronostico perchè arrivava da una sconfitta nella finale dei playoff, le aspettative erano molto alte: abbiamo fatto due buone partite, soprattutto in trasferta quando abbiamo quasi vinto la partita. E’ un campionato nuovo e diverso, non può essere considerato da parte nostra come il seguito dello scorso anno, sono cambiate tante cose, sono cambiati i giocatori e sono passati 4 mesi dalla fine dello scorso campionato. Dobbiamo riacquistare le nostre certezze e riprendere un nuovo percorso, sono molto fiducioso perchè vedo lavorare bene i ragazzi in settimana. La crescita della squadra arriva attraverso la crescita individuale dei calciatori, mi auguro e spero che molti giocatori arrivati quest’anno possano crescere rispetto a quello che stanno dando adesso, è giusto che un allenatore alzi l’asticella. Se guardiamo i punti raccolti fino ad oggi, quello che abbiamo proposto sul campo e quello che hanno proposto gli avversari, non vorrei essere presuntuoso, ma credo che la squadra avrebbe meritato almeno una vittoria su due partite''.