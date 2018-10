Robur Siena: contro l'Alessandria arriva il terzo pareggio in tre gare

ALESSANDRIA-ROBUR SIENA 1-1 (1-0)

Terzo pareggio in tre gare per la Robur Siena che nella sesta giornata del campionato di calcio di Serie C (la terza effettivamente giocata dopo il rinvio delle prime tre per i noti fatti del caos relativo al format ed ai ripescaggi), giocata questo pomeriggio, domenica 14 ottobre, ha chiuso con il risultato di 1-1 la trasferta ad Alessandria.Passano in vantaggio al 39' i padroni di casa con un colpo di testa di De Luca su cross di Sbampato. Il pareggio dei bianconeri arriva al 19' della ripresa su calcio di rigore trasformato da Gliozzi per un atterramento in area subito dallo stesso giocatore.Tre quindi i punti in tre partite giocate per la Robur con un bilancio di una rete segnata ed una subita.Il prossimo turno, settima giornata di campionato, vedrà i bianconeri di mister Mignani impegnati mercoledì 17 ottobre all'Artemio Franchi contro il Cuneo.: Cucchietti, Agostinone, Santini (39’st Talamo), Gatto, De Luca, Maltese, Sartore Dos S., Sbampato, Bellazzini (24’st Gazzi), Panizzi, Prestia. All. D’Agostino. A disp. Pop, Zogkos, Gerace, Gjura, Fissore, Usel, Badan, Cottarelli, Rocco.: Contini; Brumat, Russo, Rossi, Imperiale (15’st Zanon), Sbrissa (43’st Guberti), Gerli, Vassallo; Di Livio (15’st Cianci); Aramu (35’st Cristiani), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Nardi, Cefariello, De Santis, Arrigoni, Romagnoli, Belmonte, Fabbro.Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Patric Lenarduzzi di Merano e Gianluca Sartori di Padova.Marcatori: 39’pt De Luca, 19’st Gliozzi (rig.)Ammoniti: Rossi, Di Livio, Santini