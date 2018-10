Robur Siena: quarto pareggio consecutivo contro il Cuneo - FOTO

ROBUR SIENA-CUNEO 1-1 (0-1)

Contro il Cuneo arriva il quarto pareggio in quattro gare per la Robur Siena, tre dei quali in casa. Nella settima giornata del campionato di calcio di Serie C (la quarta effettivamente giocata dopo il rinvio delle prime tre per i noti fatti del caos relativo al format ed ai ripescaggi), giocata questa sera, mercoledì 17 ottobre, i bianconeri hanno pareggiato allo stadio "Artemio Franchi" con il risultato di 1-1.Passano in vantaggio gli ospiti dopo soli 7 minuti con una conclusione dal limite dell'area di Kanis. Al 6' della ripresa arriva il pareggio bianconero: lo realizza Russo su cross di Guberti. Al 35' rete annullata per il Siena per una trattenuta di Cianci.Sono quindi quattro i punti in quattro partite giocate per la Robur con un bilancio di due reti segnate e due subite.Il prossimo turno, domenica 21 ottobre, vedrà i bianconeri impegnati in trasferta contro la Juventus under 23.: Contini; De Santis (17’st Brumat), Russo, Rossi, Zanon; Cristiani (1’st Guberti), Gerli, Vassallo (35’st Arrigoni), Aramu (35’st Di Livio); Fabbro (1’st Cianci), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, Cesarini, Romagnoli, Sbrissa, Imperiale, Bonechi.: Marcone, Bertoldi, Cristini, Romano’ (18’st Said), Suljic, Jallow (1’st Caso), Spizzichino (11’st Mattioli), Castellana, Paolini (25’st Borello), Kanis (18’st Gissi), Marin. All. Scazzola. A disp. Gozzi, Alvaro, Maresca, Reymond, Celia, Sadotti, Ferreyra.Arbitro: Nicola Donda (Cormons). Assistenti: Thomas Miniutti (Maniago) e Andrea Toresan (Bassano del Grappa).Marcatori: 7’pt Kanis, 6’st RussoAmmoniti: Spizzichino, Suljic, Said, VassalloNote: 359 paganti, 14516 euro incasso (compresa quota abbonati)