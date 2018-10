Robur Siena-Cuneo, modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio Robur Siena-Cuneo, in programma per le ore 20,30 di mercoledì 17 ottobre, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità urbana.Il viale interno allo stadio “Artemio Franchi” sarà sottoposto a divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 14 di domani fino al termine delle esigenze di ordine pubblico.In viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra le intersezioni con via Pannilunghi e viale XXV Aprile (incluso), in viale Maccari, tra La Lizza e viale XXV Aprile, il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle 14 di domani; mentre in via della Vecchia, all'intersezione con viale XXV Aprile, il divieto sarà anticipato alle ore 8.In viale dei Mille, piazza Madre Teresa di Calcutta, viale Curtatone e via Tozzi il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle ore 14 di domani.Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di ordine pubblico.