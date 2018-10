Juventus U23-Robur Siena, 22 convocati da Mignani: ''Partita affascinante, stiamo bene''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di domenica 21 ottobre, ottavo turno del campionato di calcio di Serie C (quinta partita effettiva per i bianconeri), che si giocherà alle ore 16.30 allo stadio ''Moccagatta'' di Alessandria contro la Juventus U23.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Belmonte, Bonechi, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Vassallo, Zanon.Indisponibili Bulevardi e D’Ambrosio. Cesarini prosegue nel suo programma di recupero. Sbrissa ha riportato un trauma contusivo distrattivo del rachide cervicale: il recupero agonistico è previsto in 2/3 settimane.In classifica la Juventus U23 ha 10 punti in 7 partite, mentre la Robur 4 in 4 partite disputate."E’ la prima settimana in cui affrontiamo tre impegni, la squadra sta bene e abbiamo la possibilità di scegliere tra molti giocatori che sono pronti, quindi non abbiamo alcun tipo di problema per la gestione delle partite ravvicinate - ha dichiarato mister Mignani presentando la gara -. Quella di domani è una partita affascinante perchè incontriamo la Juventus, è una squadra giovane e piena di piccoli talenti, con giocatori con qualità: essendo una squadra giovane può alternare partite di un certo livello ad altre di un altro tipo, sicuramente pero’ hanno un grande entusiasmo e vengono da una partita vinta con l’Arezzo nella quale hanno saputo soffrire e hanno portato a casa un ottimo risultato. Sarà una partita come sempre difficile, proveremo a fare il meglio di quello che possiamo. La squadra l’ho vista bene, aldilà del fatto che abbiamo collezionato quattro pareggi consecutivi, i ragazzi hanno fatto sempre la prestazione, e questo è l’aspetto che mi rende più sereno. Ovviamente dobbiamo cercare la vittoria e per farlo dobbiamo finalizzare di più e meglio quello che costruiamo".