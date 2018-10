Robur Siena: ancora un pareggio contro la Juventus under 23

JUVENTUS UNDER 23-ROBUR SIENA 2-2 (2-1)

Arriva il quinto pareggio in cinque gare per la Robur Siena, questa volta in recupero contro la Juventus under 23. Nell'ottava giornata del campionato di calcio di Serie C (la quinta effettivamente disputata dopo il rinvio delle prime tre per i noti fatti del caos relativo al format ed ai ripescaggi), giocata questo pomeriggio, domenica 20 ottobre, i bianconeri di mister Mignani hanno pareggiato allo stadio "Moccagatta" di Alessandria con il risultato di 2-2.Sono quindi cinque i punti in cinque partite giocate per la Robur con un bilancio di quattro reti segnate e quattro subite.Subito in vantaggio i padroni di casa con Pereira che al 5' realizza su calcio piazzato. Passano solo 4 minuti e arriva il raddoppio della Juventus con Mavididi che di sinistro supera Contini. La Robur accorcia le distanze al 38' con Cianci in scivolata su azione di calcio d'angolo. La rete del definitivo 2-2 la realizza Aramu al 1' della ripresa con uno spettacolare tiro al volo.Il prossimo turno, mercoledì 24 ottobre alle 20.30, vedrà la Robur impegnata in trasferta contro il Pro Piacenza, nel recupero della prima giornata di campionato.: Del Favero; Andersson, Del Prete (30’st Morelli), Coccolo; Zanimacchia (12’st Di Pardo), Kastanos, Toure (12’st Emmanuello), Pereira, Beruatto; Mavididi (6’st Bunino), Olivieri (6’st Muratore). All. Zironelli. A disp. Busti, Nocchi, Zappa, Emmllo, Pozzebon, Kameraj, Capellini.: Contini; Brumat, Russo, Rossi, Zanon (35’st Imperiale); Arrigoni, Gerli, Vassallo (27’st Cristiani), Aramu (35’st Guberti); Cianci (21’st Fabbro), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Di Livio, Romagnoli, Bonechi.Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta. Assistenti: Robert Avalos di Legnano e Antonio Catamo di Saronno.Marcatori: 5’pt Pereira, 9’pt Mavididi, 38’pt Cianci, 1’st Aramu