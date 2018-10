Pro Piacenza-Robur Siena, 21 convocati da Mignani

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 21 giocatori per la partita di mercoledì 24 ottobre, recupero del primo turno del campionato di calcio di Serie C (sesta partita effettiva per i bianconeri), che si giocherà alle ore 20.30 allo stadio ''Garilli'' contro il Pro Piacenza.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Bonechi, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, De Santis, Di Livio, Fabbro, Fontana, Gerli, Gliozzi, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Vassallo, Zanon. Il centrocampista della Berretti Tommaso Fontana avrà il numero 28, indisponibili Belmonte, Bulevardi, Cesarini, D’Ambrosio, Guberti e Sbrissa.In classifica il Pro Piacenza ha 10 punti in 6 partite giocate, mentre la Robur 5 in 5 partite tutte pareggiate.