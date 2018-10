Serie B, clamorosa sentenza del Tar del Lazio: campionato a 22 squadre

Intanto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, oggi a Roma dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti

Clamorosa sentenza del Tar del Lazio che ha accolto questa mattina, mercoledì 24 ottobre, le istanze cautelari di Pro Vercelli e Novara, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti sul format della Serie B a 19 squadre.In attesa che la questione sia discussa nel merito (addirittura a marzo), il collegio in pratica rimanda la questione alla Figc indicando come il commissario Fabbricini sia andato oltre i suoi poteri.La sentenza, potrebbe far decidere al neo presidente federale Gabriele Gravina (sempre favorevole ad una B a 22) di riportare la serie B a 22 squadre immediatamente senza impugnare la decisione del Tar, cosa che potrebbe fare la Lega di Serie B.A questo punto risiamo al toto-ripescate con cinque squadre ricorrenti: Robur Siena, Catania, Ternana, Pro Vercelli e Novara, per tre posti disponibili.Intanto questa mattina, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si è recato a Roma per incontrare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, per affrontare il caso della Robur in riferimento al ripescaggio dei bianconeri.