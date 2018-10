Serie B, la Lega fa ricorso al Consiglio di Stato

La Lega decide anche di non bloccare il campionato: squadre in campo a meno di altre decisioni della Figc

La Lega di Serie B che si è riunita oggi in assemblea straordinaria farà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR di ieri che aveva di fatto bocciato il format della Serie B a 19 squadre. Sempre ieri il nuovo presidente della Federcalcio, Gravina, si era riunito coi legali della FIGC in un summit d’urgenza nel corso del quale era stato deciso di non impugnare l’ordinanza del Tar davanti al Consiglio di Stato. La Lega ha anche deciso che non ci sarà nessun blocco del campionato: le squadre si presenteranno regolarmente in campo a meno che non arrivino nuove differenti disposizione da parte della FIGC.