Tutto come prima. Dopo la sentenza del Tar del Lazio che aveva riportato di fatto la Serie B a 22 squadre (bocciando il format a 19 squadre e riaprendo la questione dei ripescaggi ai quali è interessata anche la Robur Siena), il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva cautelare presentata dalla Lega di Serie B fissando la discussione collegiale per il 15 novembre.Nuovo ed ennesimo ribaltone di una storia non ancora finita.