Serie C, per la Robur domenica trasferta con il Gozzano

La Lega Pro rende noto il programma delle prossime giornate

Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro ha disposto, a modifica del com. uff. n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare delle società Catania, ovara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense.La Robur giocherà, per la decima giornata di campionato, domenica 4 novembre alle ore 16:30 a Vercelli contro il Gozzano, per l’undicesima giornata domenica 11 novembre alle ore 16:30 all’Artemio Franchi contro la Pro Vercelli, per la dodicesima giornata domenica 18 novembre alle ore 20:30 a Lucca contro la Lucchese e per la tredicesima giornata domenica 25 novembre alle ore 20:30 all’Artemio Franchi contro la Virtus Entella. Inoltre mercoledì 7 alle ore 20:30 si giocherà Robur Siena-Pisa (recupero seconda giornata) e mercoledì 21 novembre Pro Patria-Robur Siena (recupero terza giornata).