Robur Siena sconfitta dal Gozzano: 5 i punti dei bianconeri in 6 gare

GOZZANO-ROBUR SIENA 2-1 (1-1)

Finisce la serie dei cinque pareggi consecutivi per la Robur Siena, ma non con una vittoria come si sperava, ma con una sconfitta a Vercelli contro il Gozzano. Nella decima giornata del campionato di calcio di Serie C (la sesta effettivamente disputata dopo il rinvio delle altre gare per i noti fatti del caos relativo al format ed ai ripescaggi), giocata questo pomeriggio, domenica 4 novembre, i bianconeri di mister Mignani sono stati sconfitti allo stadio "Silvio Piola" con il risultato di 2-1.Sono quindi cinque i punti in sei partite giocate per la Robur con un bilancio di cinque sole reti segnate e sei subite. Un bilancio desolante per una squadra che, considerando comunque il caos di questo inizio campionato a causa dei vari ricorsi e contro ricorsi, aveva velleità di disputare il campionato cadetto.Passano in vantaggio i bianconeri al 26' con Aramu che, dopo essersi fatto parare un calcio di rigore comminato dall'arbitro per un fallo su Arrigoni, respinge il pallone in rete. Al 44' calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo di mano in area di Russo: realizza Contini. Nella ripresa arriva la rete della vittoria per il Gozzano, la realizza Bolfini al 12' ancora su calcio di rigore per un fallo commesso da Arrigoni."Non cambia molto andare a fare la valutazione sugli episodi, sappiamo benissimo che le partite sono decise dagli episodi e noi siamo stati ingenui in due occasioni, che ci sono costate il rigore - ha commentato mister Mignani al termine della gara -. Se continuiamo a commettere degli errori probabilmente faremo fatica a vincere le partite. Abbiamo provato a giocare, per la prima volta siamo andati in vantaggio, dopo l’ingenuità sul rigore siamo rientrati nel secondo tempo con lo spirito giusto: l’obiettivo era quello di provare a vincerla, pur sapendo che era una partita difficile perché il Gozzano è una squadra tosta e fisica, poi abbiamo subito il secondo rigore e non siamo riusciti a rimetterla in piedi pur cercando di spingere e di proporci in area di rigore avversaria. Non possiamo permetterci di commettere certi errori altrimenti continueremo a fare pochi punti. Probabilmente in questa fase non capiamo i momenti della partita, il Gozzano ha fatto meno errori di noi anche se ha tenuto meno la palla ed è stato meno nella metà campo avversaria, però ha sfruttato le nostre indecisioni. Che sia una stagione particolare l’abbiamo detto e ridetto, oggi però eravamo in 11 contro 11 in un campo con 2 porte, un pallone e l’arbitro e dovevamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio se vogliamo guadagnare posizioni in classifica, se non riusciamo a scrollarci di dosso un po’ di paura faremo fatica. Siamo dispiaciuti, dobbiamo resettare, non è una situazione gravissima perché abbiamo giocato solo sei partite di campionato, credo e spero che con il lavoro si possa raddrizzare e rimettersi in piedi già dalla prossima partita”.Il prossimo turno, domenica 11 dicembre alle 16.30, vedrà la Robur impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pro Vercelli, per l'undicesima giornata di campionato.: Casadei, Emiliano, Palazzolo, Graziano, Rolando (25’st Secondo), Gemelli, Tordini, Bini, Tumminelli (38’st Gigli), Evan’s (18’st Manè), Rolfini (25’st Carletti). All. Soda. A disp. Brugnoni, Grossi, Pirrello, Romeo, Salvestroni, Acunzo, Bruzzaniti, Rizzo.: Contini; Brumat (21’st Di Livio), Russo, Rossi, Zanon; Arrigoni (21’st De Santis), Gerli, Vassallo (39’st Cristiani); Aramu; Cianci, Gliozzi. All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, Romagnoli, Imperiale, Bonechi, Guazzini.Arbitro: Simone Sozza (Seregno). Assistenti: Amir Salama (Ostia Lido) e Domenico Fontemurato (Roma 2).Marcatori: 26’pt Aramu, 44’pt Rolando (rig.), 12’st Rolfini (rig.)Espulsi: GrazianoAmmoniti: Bini, Cianci, Emiliano, Di Livio