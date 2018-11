Robur Siena, contro il Pisa arriva finalmente la prima vittoria in campionato dei bianconeri

ROBUR SIENA-PISA 1-0 (0-0)

Dopo cinque pareggi ed una sconfitta, arriva finalmente la prima vittoria nel campionato di calcio di Serie C girone A per la Robur Siena che, nel recupero della seconda giornata, ha battuto il Pisa allo stadio "Artemio Franchi" con il risultato di 1-0.Dopo un buon primo tempo, concluso a reti inviolate, con due reti annullate di Cianci (una all'8' per fuorigioco e l'altra al 26' per un fallo commesso dallo stesso giocatore bianconero), al 2' della ripresa la Robur va in gol su azione di calcio d'angolo. Batte Aramu dalla sinistra, arriva indisturbato Gliozzi sul secondo palo che supera di testa l'estremo difensore nerazzurro. Finalmente una buona partita per la squadra di Mignani. Da segnalare al 3' di recupero un infortunio al guardalinee. All'ultimo minuto salvataggio miracoloso di Contini.Sono adesso 8 i punti dei bianconeri ottenuti in sette partite giocate con un bilancio di sei reti segnate e sei subite.Il prossimo turno, domenica 11 novembre alle 16.30, vedrà la Robur impegnata nuovamente allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pro Vercelli per l'undicesima giornata di campionato.: Contini; Romagnoli (43’st D’Ambrosio), Russo, Rossi; Brumat, Gerli, Vassallo, Zanon (39’st Guberti); Aramu (34’st Cristiani), Gliozzi, Cianci (39’st Imperiale). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Arrigoni, Di Livio, Fabbro, Sbrissa.: Gori, Birindelli (20’st Cernigoi), Brignani, Masi (38’st Buschiazzo), Izzillo (20’st Di Quinzio), Meroni, Marin, Lisi, Masucci (36’pt Cuppone), De Vitis, Marconi. All. D’Angelo. A disp. D’Egidio, Cardelli, Zammarini, Liberati, Maffei, Gucher.Arbitro: Luigi Carella (Bari). Assistenti: Giovanni Mittica (Bari) e Mattia Politi (Lecce)Marcatori: 2’st GliozziAmmoniti: Aramu, Meroni, Vassallo, Cuppone, Brignani, CianciNote: 1978 abbonati, 850 paganti (365 ospiti). Incasso totale 19150 euro incasso (compresa quota abbonati)