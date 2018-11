Robur Siena, sconfitta casalinga contro la Pro Vercelli- FOTO

ROBUR SIENA-PRO VERCELLI 0-2 (0-1)

Dopo la vittoria con il Pisa, che aveva fatto ben sperare su un recupero dei bianconeri dopo un deludente inizio campionato, arriva invece una sconfitta interna nel campionato di calcio di Serie C girone A per la Robur Siena che, nell'undicesima giornata, viene superata allo stadio "Artemio Franchi" dalla Pro Vercelli con il risultato di 0-2.Dopo un buon primo tempo della Robur, proprio allo scadere arriva la rete degli ospiti di Germano che, servito da Azzi, supera con un tocco l'estremo difensore bianconero. Il Siena tenta il recupero nella ripresa ma invano. Nell'assalto finale alla ricerca del pareggio arriva invece al 43' il raddoppio per la Pro Vercelli con un pasticcio di Brumat che insacca nella propria rete su un tiro-cross dalla destra."Il primo tempo è stato equilibrato, potevamo fare meglio nei primi 20 minuti nella gestione della palla, abbiamo sbagliato un po’ di passaggi semplici - ha commentato mister Mignani al termine della gara -. I ragazzi pero’ anche oggi sono entrati con il piglio giusto, hanno creato un paio di presupposti per segnare e poi siamo riusciti a prendere gol in una delle poche volte in cui la Pro Vercelli si è riversata nella nostra area di rigore. Nel secondo tempo una squadra ha fatto la gara e una si è difesa, una squadra ha provato a segnare e una a rompere il gioco, giustamente, essendo in vantaggio. Sul tiro-cross abbiamo preso il 2-0. Con il Pisa c’era stata grande attenzione, probabilmente oggi è calata, sul primo gol siamo stati puniti su una rimessa laterale e ci siamo fatti prendere impreparati, nel secondo gol eravamo sbilanciati e con un cross sono riusciti a raddoppiare. Non siamo riusciti a segnare nonostante tanti corner e tante palle buttate dentro".Rimanono 8 i punti dei bianconeri ottenuti in otto partite giocate con un bilancio di una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte, sei reti segnate e otto subite.Il prossimo turno, domenica 18 novembre alle 20.30, vedrà la Robur impegnata allo stadio "Porta Elisa" di Lucca contro la Pro Vercelli.: Contini; Romagnoli (23’st Fabbro), Russo (16’st Guberti), Rossi; Brumat, Gerli, Vassallo (29’st Cristiani), Zanon; Aramu (16’st D’Ambrosio), Gliozzi, Cianci (1’st Di Livio). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Arrigoni, Sbrissa, Imperiale.: Nobile, Berra, Mammarella, Tedeschi, Germano, Comi (23’st Morra), Bellemo, Schiavon (23’st Sangiorgi), Azzi (36’st Gatto L.), Crecenzi, Gerbi (17’st De Marino). All. Grieco. A disp. Moschin, Gatto M., Milesi, Mal, Grillo P., Grillo A., Iezzi, Foglia.Arbitro: Mario Cascone (Nocera Inferiore). Assistenti: Marco Della Croce (Rimini) e Alessandro Colinucci (Cesena)Marcatori: 47’pt Germano, 43’st aut. BrumatAmmoniti: Contini, Schiavon, MammarellaNote: 1978 abbonati, 503 paganti (23 ospiti). Incasso totale 15478 euro incasso (compresa quota abbonati)